Trainer Adrie Koster verlengt contract bij Willem II tot midden 2021

Willem II en Adrie Koster gaan langer met elkaar door. De Zeeuwse trainer heeft zijn contract in Tilburg verlengd tot medio 2021. Dat is best opvallend, omdat Koster bij zijn aanstelling juist aangaf alleen nog contracten van één jaar te tekenen.

Verder is de verlenging natuurlijk volkomen logisch. Willem II draait onder Koster goed in de competitie en de Tilburgers spelen op 5 mei zelfs de bekerfinale. Al bij de aanstelling van Koster in juni 2018 werd de bedoeling uitgesproken om langer met elkaar door te gaan dan het eenjarige contract. Nu voegen beide partijen dus de daad bij het woord.

"Het is inderdaad niet meer dan logisch", zegt Willem II-watcher Fabian Eijkhout over de contractverlenging van Koster. "Willem II speelt goed, maar is toch nog wel wisselvallig. Het feit dat de trainer Willem II aanvallend laat voetballen valt goed bij de fans. Die wisselwerking is in geen jaren zo goed geweest."

Op dit moment staat Willem II op een keurige negende plek in de eredivisie en ook in het KNVB-bekertoernooi gaat het de Tilburgse club goed af. "Het aanblijven van Koster geeft toch wel een beetje stabiliteit binnen de club", zegt de clubwatcher. "Dat is alleen maar goed voor Willem II. Volgend jaar zal het wisselvallige spel worden aangepakt en kan de club wellicht meespelen om de play-offs."

Rust

Koster tekende in maart 2018 een contract bij de club waar hij tussen 1986 en 1991 ook al werkte: eerst als assistent, later eventjes als hoofdtrainer. Hij nam het stokje over na een roerig seizoen. De resultaten waren onder Erwin van de Looi belabberd. Na diens ontslag ging het onder interim-trainer Reinier Robbemond wat beter, maar Koster nam het dus over en onder hem keerde de rust terug in Tilburg.