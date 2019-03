Brabant kiest: stembureaus voor de provinciale verkiezingen zijn open

Zestien partijen doen mee aan de verkiezingen in Brabant, waarbij 55 Statenleden gekozen worden. In de video hieronder leggen we je nog kort even uit wat het provinciebestuur doet en waarom jouw stem zo belangrijk is:

Bekijk op het kaartje waar je kunt stemmen:

De afgelopen vier jaar waren elf partijen vertegenwoordigd in het provinciehuis in Den Bosch:

50Plus

CDA

ChristenUnie-SGP

D66

GroenLinks

Lokaal Brabant

Partij voor de Dieren

PvdA

PVV

SP

VVD

Vijf nieuwe partijen

En er zijn vijf nieuwkomers:

Code Oranje

DENK

Forum voor Democratie

Senioren Brabant

Ouderen Appèl

Standpunten

15 van de 16 lijsttrekkers gingen zaterdag met elkaar in discussie over belangrijke thema’s voor Brabant: boeren, klimaat, economie en woningbouw.

Bekijk het verkiezingsdebat hier terug. Via deze link kun je daarnaast de belangrijkste meningen per partij zien, aan de hand van een aantal vaste thema’s. De stemhulp voor Provinciale Staten helpt je een keuze te maken voor de politieke partij.

Waterschappen

En dan kun je ook nog stemmen voor de besturen van de waterschappen:

Aa en Maas (noordoosten)

Brabantse Delta (westen)

De Dommel (zuidoosten)

Rivierenland (Land van Altena)

De waterschappen houden zich bezig met

onderhoud van dijken en sluizen,

zuiveren van het afvalwater,

controleren de kwaliteit van ons zwemwater,

natuurbeheer in en om het water.

Uitslagen

Via de website van Omroep Brabant zijn alle uitslagen live te volgen. Op televisie zie je woensdagavond vanaf half negen elk uur de laatste stand van zaken. Donderdagochtend om zeven uur is op tv een samenvatting van de verkiezingsuitslag te zien. Op radio wordt donderdagochtend tussen zes en tien uur in Wakker uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen.