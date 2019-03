McDonald's zit in zijn maag met het beeld van Michael Jackson in Best

Het Michael Jackson-beeld in Best

Het is beeldbepalend: het iconische, tien meter hoge standbeeld van Michael Jackson bij de McDonald’s in Best. Het staat er al sinds 1996 en is een soort bedevaartsoord waar fans van de overleden zanger regelmatig komen om hem te herdenken. Na de documentaire 'Leaving Neverland' over kindermisbruik dat Jackson gepleegd zou hebben, is alles anders.

McDonald’s overweegt het beeld weg te halen. Erover praten met franchisenemers Peter en Nelly van Gelder lukt niet. Een medewerker verwijst vakkundig naar de landelijke woordvoerder. Peter en Nelly komen niet aan de telefoon.

Maar iedereen weet dat ze trots zijn op dat beeld. Michael Jackson-fan Thijs Smits weet zeker dat Peter niet van het beeld af wil. “Hij is zelf een groot fan van Michael Jackson." En het beeld zorgt voor meer omzet: "Het is een bedevaartsoord. De fans nemen geen eigen boterhammen mee. Die pakken een happy meal."

Meer discussie en emotie

Dan maar bellen met landelijk woordvoerder van McDonald’s Eunice Koekkoek. En daar proef je dat ze met het beeld in de maag zitten. “De discussie en emotie zijn toegenomen na de documentaire. Het is een beladen onderwerp.” Of het beeld dan weg moet, wil ze niet ronduit zeggen: “Wij overwegen stappen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen zich welkom moet voelen in alle McDonald’s vestigingen.”

Waarom we hier dan niet met de eigenaar van het beeld over kunnen praten? “Dit is een merkaangelegenheid. Dit het overstijgt het lokale. We zijn met hem in overleg. We gaan niets overhaasten.”