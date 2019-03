Marije is navigator in een rallytruck en wil in de top tien van de Morocco Desert Challenge eindigen

Vijfendertig trucks doen mee aan de rally in Marokko die te vergelijken is met de Dakar Rally. Marije rijdt zelf sinds 2016 mee als navigator en dat kwam als een verrassing. “Ik kwam per toeval op de navigatorstoel terecht. Ik deed al de PR en social media voor het team en ik kende het wereldje. Ik viel voor iemand in, maar dat beviel me erg goed. Deze kans krijg je maar één keer in je leven.”

Als navigator bepaalt Marije welke kant de truck opgaat. “Ik ben de baas, dus als ik zeg 'we gaan links' dan gaan we ook links”, zegt ze overtuigend. “Het is een erg stressvolle taak. Je moet beslissingen durven nemen. Als ik een fout maak, kunnen we zo de truck kapot rijden.”

Overall

Marije staat haar mannetje in het team en ze voelt zich helemaal geaccepteerd. “Ik ben geen meisje meisje en ik sta daar ook niet met mijn nagelvijl. Ik voel me helemaal op mijn gemak bij de mannen en ik ben ook technisch, dus ik doe gewoon aan alles mee.” Maar ze zorgt er voor de rally wel voor dat ze op tijd haar overall aanheeft. “Anders moeten ze weer op mij wachten, haha.”

Marije zit met twee mannen in de truck, één daarvan is haar vriend. “Mijn vriend is de chauffeur, maar tijdens de rally zijn we heel erg zakelijk. Nadat ik naast hem kwam te zitten hebben we elkaar beter leren kennen.”

Top tien

De Morocco Desert Challenge duurt acht dagen en begint op 13 april. Het team uit Schaijk rijdt dan tweehonderd tot vierhonderd kilometer per dag. “Het is heel erg intensief.” Het team van Marije heeft één doel in Marokko: “We hopen in de top tien de rijden.”