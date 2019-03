Feestband WC Experience trekt al dertig jaar volle zalen: 'Dit hadden we nooit kunnen bedenken'

Zodra drummer Raymond de Graaf de maat aangeeft, barst de 'Rock-'n-loll', zoals ze het zelf noemen, los in de kleine repetitieruimte in Raamsdonksveer. De feestband uit Raamsdonksveer bestaat al dertig jaar. En daar is oprichter, zanger en gitarist Patrick Marcelissen apetrots op. "Dat is een fantastische mijlpaal, dit hadden we nooit kunnen bedenken."

Bandlid René van Rooij: "Ik kwam er 21 jaar geleden bij. Ik dacht toen: als ik hier twee jaar mee mag spelen, dan heb ik de tijd van mijn leven. Maar daar zijn dus behoorlijk wat jaren bij gekomen."

Onzinteksten

Ze werden bekend met het schrijven van onzinteksten op bestaande liedjes. Patrick: "Zo is het begonnen ja. Op bestaande rockliedjes maakten wij een leuke tekst. Daar werden cassettebandjes van gemaakt. Toen half Raamsdonksveer die bandjes luisterde, gingen mensen vragen wanneer we eens gingen optreden."

Dat eerste optreden was in dorpshuis De Haven in Raamsdonksveer. Patrick: "Dat is iets wat mij altijd bij zal blijven. De zaal was helemaal vol, de sfeer was meteen goed. We hadden allemaal het gevoel dat we dit de rest van ons leven wilden blijven doen."

Patrick hoeft niet lang na te denken over de vraag wat het geheim van hun succes is. "Ik denk de humor die in de teksten zit. En de taal die we gebruiken, in het Brabants dialect. Onze optredens zijn ook echt een beleving. Mensen hebben een gezellig avond. Wij maken het feestje met hen samen."

Zwarte Cross

Na dat eerste optreden volgden er velen. Op kleine en grote podia. Patrick: "Het hoogtepunt was toch wel optreden in de grote tent van de Zwarte Cross. Daar stonden tienduizend mensen naar ons te luisteren." René vult aan: "Ook de opname van de eerste live-cd en -dvd was geweldig. Eigenlijk zijn er te veel hoogtepunten om op te noemen."

En het volgende hoogtepunt komt er alweer aan. Vrijdag en zaterdag geeft de band een jubileum optreden. Vrijdag zullen alle oud-bandleden meespelen. Voor sommigen is het al een tijd geleden, zij moeten dus flink oefenen.

Nog niet verleerd

Zoals Richard Verschuren. Hij was dertig jaar gelden medeoprichter van de band. Richard: "Ik moest even nadenken, maar na één keer spelen zitten de nummers er wel weer in. Als je daar weer staat met die gasten dan gaat het vanzelf."

Oud-bandlid Richard Verschuren tijdens de repetitie (Foto: Imke van de Laar)

Richard geniet zichtbaar van het spelen en zingen. "Ja, het is heel leuk. Leuk ook dat ik weer mee mag doen. We maken er gewoon iets van."

Knallen

Alle bandleden en oud-bandleden kijken uit naar het jubileum. René: "Het wordt een onvergetelijk weekend."

Hoeveel jaar ze er nog aan vastplakken weet Patrick niet. "Maar we zijn nog allemaal fit en gezond en we hebben er nog zin in. Dus voorlopig blijven we knallen."