Drie auto's en een busje botsen op de A16 tussen Breda en Rotterdam, vertraging meer dan een uur

Verkeer dat via de A16 van Breda naar Rotterdam rijdt, moeten dinsdagmiddag rekening houden met veel vertraging. Door een ongeluk staat er een file van 10 kilometer tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder. Dit levert volgens de ANWB meer dan een uur vertraging op.

Vlakbij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd met drie auto's en een busje. Hierdoor waren in eerste instantie twee rijstroken dicht. Inmiddels is er nog maar één rijstroken afgesloten.

Het zorgt, midden in de avondspits, voor veel vertraging. De ANWB meldt dat het om meer dan 80 minuten vertraging gaat.