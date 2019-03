Leroy hielp de treinconducteur na een zelfdoding: ‘Gestrande reizigers mogen meer begrip tonen'

“Ik zat in de trein van Weert naar Den Bosch en had toevallig m’n vriendin aan de telefoon. Net voor Eindhoven reden we iets aan. Er was een hoop kabaal, waarop ik tegen haar zei: ‘Ik ga ophangen en loop nu naar de machinist toe’. Daar heb ik aangeklopt en die deed open en was echt in shock. Toen heb ik me voorgesteld en gezegd dat ik medisch hulpverlener ben en heb gevraagd of ik hem ergens mee kon helpen.”

Eerste keer

Vervolgens heeft Leroy de machinist en conducteur geholpen met de vreselijke dingen die gedaan moeten worden na een aanrijding met een persoon. “Het was de eerste aanrijding voor de conducteur. Ik vond niet dat hij dit alleen moest doen, dus ben ik met de conducteur uitgestapt om te kijken wat we hadden geraakt. Al snel kwamen we weefsel en bloed tegen”, vertelt hij.

Waarom de jonge student meteen in actie kwam? “Ik ben natuurlijk al bij meerdere dodelijke slachtoffers geweest. Ik weet wat de impact kan zijn voor mensen. Wij staan daar anders in, wij weten wat ons te wachten staan. Voor een leek geldt dat niet. De conducteur heeft misschien wel een uniform aan, maar het was zijn eerste keer.”

Leroy hielp de conducteur daarna met het bijpraten van de reizigers. “Dan kom je de coupé binnen en dan stel je je voor. En dan sta je daar in je normale kleren. Dan breng je dat bericht dat er een aanrijding met een persoon is geweest en dat we moeten wachten op vervangend vervoer en dat dat twee uur kan duren.” Geen leuk bericht voor reizigers, maar volgens Leroy waren ze gelukkig erg begripvol.

'Heb begrip'

Helaas is dat niet altijd het geval bij reizigers. Hij hoopt daarom dat treinreizigers toleranter worden als het gaat om vertraging door zelfdoding. “Want ze verwachten een hoop van de machinist en conducteur, maar dat zijn ook maar gewoon mensen.”

“Als je kijkt hoe snel het allemaal is gegaan… Uiteindelijk waren de reizigers anderhalf uur later allemaal in Eindhoven. Als je wel eens leest wat mensen allemaal lopen te klagen, dan denk ik dat we daar anders naar mogen kijken.”

Leroy kreeg maandag een bloemetje van de NS als bedankje. Leroy: "Er zat een lief kaartje bij. Dat wordt zeker gewaardeerd."