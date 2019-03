Willem II-icoon Arjan Swinkels beleeft twee bekerfinales in korte tijd: ‘Als fan is het spannender'

De nu 34-jarige Swinkels doorliep de jeugdopleiding van Willem II en speelde uiteindelijk ruim acht seizoenen voor de Tilburgse club. Uiteindelijk kwam hij via Lierse SK, Roda JC en Beerschot dit seizoen terecht bij KV Mechelen. Bij de roemruchtige club uit België gaat het Swinkels voor de wind. Hij speelt veel, de club is nu al verzekerd van promotie en met Mechelen staat Swinkels op 1 mei in de bekerfinale tegen AA Gent.

"Als kijker is het spannender om een bekerfinale te zien dan als voetballer die finale zelf te spelen”, Arjan Swinkels over bekerfinale Willem II.

Promotie

Afgelopen weekend speelde Swinkels 90 minuten lang mee in het promotieduel met Mechelen tegen Beerschot, de club van voormalig NAC-trainer Stijn Vreven. Het heenduel was in 0-0 geëindigd, waardoor Mechelen het in eigen huis moest afmaken. Dat lukte ternauwernood door een doelpunt in de allerlaatste minuut (2-1). Daardoor zijn Swinkels en Mechelen nu al zeker van promotie naar de Belgische eredivisie.

In België is de competitieopzet zo geregeld dat de kampioen van het tweede niveau nu al klaar is. “Wij hebben nu twee weken vakantie en daarna gaan we ons vier weken voorbereiden op de bekerfinale”, zegt Swinkels. “Dat is enerzijds wel fijn aangezien je volledig gefocust kunt zijn op die ene wedstrijd. Anderzijds heb je ook nog zoiets als wedstrijdritme en dat mis je nu wel. We spelen dus zes weken geen enkele wedstrijd. Ergens is dat wel apart, maar misschien regelt de club op de een of andere manier nog een oefenwedstrijd.”

Spanning

Die ene wedstrijd, de bekerfinale, ziet Swinkels misschien wel als het hoogtepunt van zijn loopbaan. “Natuurlijk heb ik ook een aantal promotiewedstrijden gespeeld, maar dit is wel een echte prijs.” Qua spanning zal Swinkels meer zenuwen hebben bij de bekerfinale van Willem II, dan die van zijn eigen ploeg. “Maar dat komt omdat je als supporter geen directe invloed hebt. Als kijker is het spannender om een bekerfinale te zien dan als voetballer die finale zelf te spelen.”

Arjan Swinkels als aanvoerder van Willem II (foto: VI Images).

Terugkeer Willem II?

Een paar dagen na de bekerfinale van Mechelen, speelt Swinkels Willem II de bekerfinale tegen Ajax in De Kuip. “Het is wel de insteek dat ik daar naar toe ga als supporter”, zegt Swinkels, die nog altijd maar 2,5 kilometer van het Willem II stadion woont. Mede daarom zou Swinkels zomaar geen ‘nee’ zeggen als de Tilburgse club op de deur klopt. “Dat is ook totaal niet aan de orde, ondanks dat mijn contract afloopt. Maar iedereen weet natuurlijk hoe ik over Willem II denk.”