'Schup ze!'-bericht op Facebook over demonstranten tegen Zwarte Piet krijgt geen politiek staartje

Raadsleden Linda Hofman (CDA) en Tjerk Langman (LPF) boden dinsdagavond hun excuses aan aan de gemeenteraad voor hun uitlatingen op social media rond de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. In totaal was er drie keer melding gemaakt van 'schending van de integriteit' door de raadsleden.

Hofman plaatste een bericht van GeenStijl op haar Facebookpagina. In het bericht werden hooligans opgeroepen zich te verzamelen op de Markt in Eindhoven. Hofman plaatste bij dit bericht: ‘Schup ze!’ Nu zegt het CDA-raadslid in een verklaring: "Ik bied mijn excuses aan aan de raad en aan iedereen die zich negatief door mijn uitspraken voelt aangesproken en bedreigd heeft gevoeld. Dat was nooit mijn bedoeling."

Tjerk Langman deelde een Facebookpost van een vrouw die aankondigde dat ze ging demonstreren. Zij was daarna bang voor represailles van hooligans. Langman hield het bij excuses aan de gemeenteraad alleen en benadrukt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten.

OM seponeert klachten

Het Openbaar Ministerie heeft de klachten geseponeerd. Ook uit het onderzoek dat burgemeester Jorritsma heeft laten uitvoeren, blijkt dat de twee niets strafbaars hebben gedaan, maar de burgemeester stelt wel dat ze de gedragscode van de gemeenteraad hebben geschonden.

De politieke partijen in de raad accepteerden de excuses van de twee. Rick Thijs van GroenLinks had nog wel gehoopt dat zijn LPF-collega ook excuses zou maken aan betrokken mensen en aan de stad. "Zal hij in de toekomst anders handelen, vraag ik me af. Maar hij krijgt een tweede kans."

Robin Verleisdonk van D66 vond het jammer dat de twee raadsleden nu pas met hun excuses komen, maar hoopt dat zij er lering uit trekken.

'Over tot de orde van de dag'

Burgemeester Jorritsma zal nog een gesprek hebben met Hofman en Langman en daarmee gaat de gemeenteraad over tot 'de orde van dag'.