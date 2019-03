Getuige Nicky (20) blikt terug op de dag na de aanslag in Utrecht: ‘Had ik maar meer gedaan’

De 20-jarige bouwvakker Nicky van Grinsven uit Boxtel bevond zich maandag ineens midden in de aanslag in Utrecht. Een dag nadat hij eerste hulp verleende aan een van de neergeschoten slachtoffers, dringt nog steeds niet helemaal tot hem door wat er precies is gebeurd.

“Het kan beter”, antwoordt hij op de vraag hoe het nu met hem gaat. “Het is nog steeds niet echt geland, ik ben nog bezig om het allemaal te beseffen", vertelt hij. Nicky was maandag nietsvermoedend aan het werk in Utrecht toen Gökmen T. het vuur opende in een tram.

De bouwvakker uit Boxtel rende ernaartoe en sleepte een van de neergeschoten slachtoffers snel achter een auto. Hij rende voor zijn leven toen de schutter zijn wapen ook op hem richtte. De 19-jarige vrouw die hij had geholpen, overleed later aan haar verwondingen, tot groot verdriet van Nicky.

“Achteraf denk je dan toch dat je meer had moeten doen. Dat ik sneller bij dat meisje had kunnen zijn. Of dat ik eigenlijk meer met die dader had moeten doen", zegt Nicky.

Steun en kritiek

Nicky krijgt veel steunbetuigingen. “De telefoon staat roodgloeiend. Ik krijg berichten van mensen die ik jaren niet heb gesproken. Mensen noemen me een held, maar zo voel ik me niet echt. Het voelt heel normaal.”

Maar de jonge bouwvakker kreeg ook veel kritiek op sociale media omdat hij verklaarde dat hij de schutter ‘Allahoe Akbar’ hoorde roepen. "Mensen beschuldigen mij ervan dat dat ik de islam zwart maak, maar dat is absoluut niet zo. Ik respecteer iedereen: dik, dun, paars, zwart… dat boeit mij helemaal niet."