Kwart van Brabanders is niet van plan te stemmen bij Provinciale Statenverkiezingen

Twaalf procent van de mensen weet nog niet of ze gaan stemmen. Uit een andere poll van Omroep Brabant (verstopt in de Brabant Quiz) is het percentage dat het nog niet weet zelfs 32 procent. Die poll is ingevuld door meer dan vijfhonderd mensen.

Stellingen

Over sommige onderwerpen zijn Brabanders erg eensgezind. Bij onze polls op Facebook op Instagram geeft 82 procent aan het eens te zijn met de stelling dat boeren meer respect verdienen en minder regels zouden moeten volgen.

Ook vindt 73 procent dat de Provincie moet zorgen voor meer windmolens in Brabant, maar men wil ze niet in de eigen achtertuin. Daarnaast vindt 69 procent dat er meer asfalt moet komen in de strijd tegen files, ook als dat ten koste gaat van de natuur.