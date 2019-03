Oma, moeder en kleindochter op klaarlichte dag thuis overvallen door gewapende man

Een moeder, haar dochtertje van 2 en een oma zijn in november vorig jaar thuis overvallen in Beek en Donk. Opsporing Verzocht deelde dinsdagavond beelden van de dader. In de uitzending deed de moeder ook haar verhaal.

De moeder brengt op een dinsdagochtend in november 2018 zoals gewoonlijk haar dochtertje naar oma (57) in Beek en Donk. Een gewapende man wacht bij het huis tot het moment dat de moeder het huis verlaat om te gaan werken, zodat hij toe kan slaan. Het jonge meisje is getuige van alles.

Op de uitkijk

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de dader zich nog eventjes buiten schuilhoudt. Hij kijkt voor hij toeslaat zelfs door het raam en weet dus dat oma, moeder en kind in de woning zijn. Binnen hebben ze niks door. Als de moeder de deur opent, dringt hij naar binnen.

“Hij zei: ‘Dit is een overval’, het was heel onwerkelijk”, vertelt de 31-jarige vrouw. “Toen hij het pistool op me richtte dacht ik: dit is het laatste wat ik zie. Ik dacht aan mijn dochter. Ik heb haar opgepakt en haar dicht tegen me aangehouden en gezorgd dat haar ogen afgeschermd waren. De hele tijd heb ik ervoor gezorgd dat mijn lichaam tussen hem en mijn dochter instond, zodat ik zeker wist: 'mocht hij schieten, dan is het in ieder geval niet mijn dochtertje'.”

Stiekem 112 gebeld

De dader wil geld hebben. Hij accepteert geen horloge of telefoons. “Toen was hij zo met dat geld bezig dat ik stiekem mijn telefoon heb durven pakken en 112 heb gebeld. Ik heb toen heel hard geroepen want ik kon de telefoon niet aan mijn oor houden.”

Als de overvaller het geld heeft, gaat hij meteen weg. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij wegrent. “Als je zoiets kan doen waar een kindje bij is, dan is dat eigenlijk niet te vergeven”, vertelt de zichtbaar geëmotioneerde vrouw.

Signalement

De politie is nog altijd op zoek naar de dader. Het gaat om een licht getinte man van 1,70 tot 1,75 meter lang met bruine ogen, een opvallend forse neus en een vrij stevig postuur. Volgens de slachtoffers rook hij sterk naar sigaretten.