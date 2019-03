Musici steunen protest Muziekgebouw tegen plannen van de gemeente

Het protest richt zich tegen de eis van de gemeente Eindhoven dat het Muziekgebouw per 1 april een sluitende begroting in moet leveren. Die eis betekent dat het muziekgebouw een half miljoen moet snijden uit een begroting van ongeveer tien miljoen euro.

Het initiatief voor het protest komt van Rob Schoonen, kunstredacteur van het Eindhovens Dagblad. Volgens hem wordt het tijd dat de bezoekers van het Muziekgebouw én de muzikanten die er regelmatig optreden eens van zich laten horen. "Veel mensen zijn het met me eens, sinds de publicatie van die oproep stromen de e-mails binnen."

Al jaren financiële problemen

Het Muziekgebouw Eindhoven kampt al jaren met financiële problemen. Per jaar komt de concertzaal ongeveer een half miljoen te kort. De gemeente Eindhoven probeert die problemen ook al jaren op te lossen. Dat leidde onder andere tot gesprekken met de provincie en met de omliggende gemeenten. Maar tot nu toe is er geen andere geldschieter gevonden.

Een deel van het probleem draait om afspraken uit het verleden. Het muziekgebouw huurt het gebouw van de eigenaar van winkelcentrum De Heuvelgalerij. De huur gaat volgens het twintig jaar geleden afgesloten contract elk jaar omhoog; maar de subsidie van de gemeente Eindhoven is bevroren.

Huur blijft oplopen

De huur van het gebouw was in 1992 ongeveer negen ton maar is inmiddels opgelopen tot 1,8 miljoen per jaar. Het betekent dat bijna de helft van de 4,5 miljoen die de gemeente het Muziekgebouw subsidieert, opgaat aan huur. De verhuurder wil het contract niet veranderen. Een groot aantal onderzoekers heeft in de afgelopen jaren de tanden in het probleem gezet.

Volgens de medewerkers van het Muziekgebouw is het niet mogelijk de begroting sluitend te maken zonder de programmering ernstig te beperken. Dat zou er volgens hen weer toe leiden dat sponsors zich terugtrekken. waardoor de problemen eerder groter dan kleiner worden. De uitgebreide programmering van het Muziekgebouw krijgt veel waardering.

De Philharmonie

Voor het protest op het Raadhuisplein hebben zich inmiddels al veel musici gemeld. Het Muziekgebouw staat onder de professionals bekend om de uitstekende akoestiek. In een steunbetuiging noemt de Philharmonie Zuidnederland, de grootste gebruiker van de zaal, het muziekgebouw "één van de topzalen buiten de Randstad." Het orkest roept Eindhoven op het probleem op te lossen 'ook al kost dat geld'.

De directie van het orkest heeft alle medewerkers opgeroepen mee te doen met het protest. Op het Raadhuisplein treden vrijdagmiddag ook musici van de Philharmonie op. Ook trompettist Eric Vloeimans en harpiste Lavinia Meijer zijn van de partij.