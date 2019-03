Koning Willem-Alexander verrast Brabant met bezoek: ‘Hij is ook maar een gewone man’

Koning Willem-Alexander was woensdag op werkbezoek in onder meer Mierlo en Lierop. En dat was een grote verrassing: iedereen dacht dat alleen de Commissaris van de Koning zou komen. De koning deed onder meer een zorgcomplex in Lieshout aan. “Ik sta nog steeds te shaken”, zegt medewerkster Carla Jaspers.

Jaspers is locatiecoördinator van het Lieshoutse zorgcomplex Franciscushof.

“Het was heel apart”, vertelt ze. “Ik wist dat er bezoek kwam: de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, zou komen met de burgemeester. Wij hebben hier onlangs een nieuw logeerhuis gebouwd, dus ik had aangegeven dat de ontmoeting hier kon plaatsvinden.”

'Ik schrok me dood'

Er werden mantelzorger en zorgverleners uitgenodigd. Het gesprek zou dinsdagochtend gaan over de status van de zorg in Nederland. Maar tot ieders grote verbazing kwam opeens koning Willem-Alexander binnenlopen. “Ik schrok me dood. Het was heel erg leuk, maar ik sta nog steeds te shaken op mijn benen.”

Toch wist Jaspers al dat de koning zou komen. Om negen uur ’s ochtends, amper twee uur voor het bezoek, werd ze door een zorginstelling ingelicht dat de koning zou komen.

“Maar ik kon het alsnog nauwelijks geloven toen hij binnenliep. Ik vond het al raar de afgelopen tijd. De wijkagent kwam langs hierheen om naar de locatie kijken met wat andere mensen. Ik dacht: huh, jullie komen kijken, dat allemaal voor een bezoekje van die Van de Donk?"

Fan van de koffie

Het bezoek was volgens Jaspers een groot succes. Zo was de koning direct na binnenkomst al fan van de koffie. “Ik mocht zijn kopje zelfs een keer bijvullen. Daarna heb ik hem ook nog een stroopwafel gegeven. Hij is ook maar een gewone man. Hij deed ook helemaal niet uit de hoogte of zo.”

Tijdens het gesprek met de koning vertelde een mantelzorger hoe bepaalde dingen in de zorg in zijn werk gaan. ”Het was echt een heel ontspannen gesprek. Iedereen voelde zich op z’n gemak. Het was superleuk."