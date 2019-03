Snelheidsduivel scheurt met meer dan 200 km/u over de A16

Een automobilist met wel heel veel haast is zijn rijbewijs kwijt, omdat hij veel te hard reed op de A16. De man reed meer dan 200 kilometer per uur, meldt Team Verkeer Zeeland-West-Brabant op Twitter.

De man reed dinsdagavond laat op de A16 richting Rotterdam, toen hij flink gas gaf. Volgens de politie kwamen de metingen meerdere keren boven de 200 kilometer per uur uit. Op de foto is te zien dat de politie met 224 kilometer per uur ook flink aan de bak moet om bij hem bij te kunnen houden.

De man heeft zijn rijbewijs bij de agenten van Team Verkeer Zeeland-West-Brabant in moeten leveren.