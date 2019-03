Verkiezingen saai? Voor Nienke (18) en Jade (22) niet!

Een hele jonge kandidate in Ravenstein

In Ravenstein liepen we de 22-jarige Jade van der Linden tegen het lijf. Voor haar is deze dag extra spannend. "Ik ben de jongste op de kandidatenlijst van Groen-Links", vertelt ze glunderend. "De kans is groot dat ik in de fractie terechtkom. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, ja. Maar ik ben nu vooral bezig om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te lokken via berichten op Facebook en Whatsapp."

Moeder en dochter in Sint-Oedenrode

De 18-jarige Nienke van der Sanden helpt haar moeder bij het stembureau op basisschool Eerschot in Sint-Oedenrode. "Er had gisteravond iemand afgezegd, dus doe ik het nu. Ik tel alle mensen die een stem uitbrengen." Nienke is nog maar net 18 en is daarom misschien wel het jongste stembureaulid van Brabant.

Haar moeder, Emily van der Sanden, is heel blij met de hulp Nienke. "Het is een extra lange dag voor haar. Zeker omdat ze in haar pauze nog ergens anders moet gaan werken." Haar dochter heeft een bijbaantje bij een groenteboer in Schijndel. "Ik rij even heen en weer om te werken", vertelt Nienke. "DAarna kom ik terug om m'n moeder straks ook te helpen met tellen."

Tilburg

Voor Wijnand Pels wordt het een hele dag. Als voorzitter van stembureau Spijkerbeemden in Tilburg is hij de hele dag bezig met het controleren van de stembriefjes. "En vanavond gaan we met z'n allen tellen." Om scherp te blijven drinkt hij veel koffie. "We doen het vooral op karakter. En af en toe rouleren we en strekken we de benen."

Pels merkt op dat niet iedereen stemt voor de waterschapsverkiezingen. Iets wat in Sint-Oedenrode ook speelde.

Breda

Ook in de Bredase wijk Tuinzigt wordt druk gestemd. In de hal van wijkcentrum De Nieuwe Meidoorn houden Hendrik (73) en Jan (75) alle stemmers in de gaten. "Natuurlijk heb ik al gestemd", roept Hendrik uit, terwijl hij nog gauw een biljartbal wegstoot. "'En ook op de waterschappen natuurlijk. Alleen van de waterschappen heb ik geen verstand."