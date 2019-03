FIFA, rondleiding en vragen over eten en huisdieren, Willem II-spelers beleven 'gave' Funmiddag

FIFA spelen tegen Timon Wellenreuther of Fernando Lewis, tijdens een echte persconferentie vragen stellen aan Jordens Peters en Freek Heerkens en in de bezoekerskleedkamer zitten. Het hoorde allemaal bij de mogelijkheden tijdens de WII Kings Fundag.

Waar de spelers normaal gesproken vragen krijgen over wedstrijden, voorbereiding en andere voetbalzaken, gaat het er bij de verschillende persconferenties op de Fundag anders aan toe. Bij welke voetbalclubs hebben jullie gespeeld? Wanneer zijn jullie met voetbal begonnen? Hoeveel trainingen hebben jullie in de week?

Tekst gaat verder onder de video.

Hondje Lewis

Hoeveel jaar zijn jullie nu? Die vraag komt ook van één van de kinderen. "Op 3 mei word ik 32", zegt Peters. Heerkens reageert meteen: "En hoe oud voel je je?" De verdedigers lachen, net als de kinderen en de ouders. "Ik voel me 23, mijn knie voelt 42."

Peters draait het soms ook om. Hij vraagt wie er allemaal een seizoenskaart heeft. Vele handen gaan de lucht in. "Die blijven jullie nog wel lang houden toch? Ga straks anders maar even langs de administratie en verleng hem maar voor tien jaar, krijg je vast korting", geeft hij als antwoord. De kinderen krijgen ook de vraag in welk kamp ze zitten: Messi of Ronaldo. Dat blijkt aardig verdeeld."

Vurnon Anita en Driess Sadikki krijgen in de laatste persconferentie ook een fraaie vraag: "Wat is het meest grappige dat je in de kleedkamer hebt meegemaakt?" Na een lange stilte houden ze het op de dansjes die soms in de kleedkamer te zien zijn. Op de vraag of ze huisdieren hebben reageren Anita en Sadikki met 'nee'. Anita stelt de vraag vervolgens terug en krijgt te horen dat de jongen een hond heeft. Hoe de hond heet? "Lewis."

PlayStation

Terwijl op de eerste verdieping de kinderen fanatiek FIFA spelen, krijgt Peters in de persruimte de vraag wat zijn hobby's zijn. "Ik heb geen PlayStation", zegt de aanvoerder. Er is wat gelach te horen bij de kinderen. "Dat is grappig hè. Ik had er een met mijn broertje samen. Toen ik uit huis ging deden we 'steen, papier, schaar'. Ik heb verloren en sindsdien heb ik geen PlayStation meer."

Ik had er een met mijn broertje samen. Toen ik uit huis ging hebben we steen, papier, schaar gedaan en ik heb verloren - Jordens Peters over waarom hij geen PlayStation heeft

De kinderen kunnen het zich bijna niet voorstellen. Lewis speelde boven de nodige potjes. "Ik heb er twee gewonnen. Sommige kinderen zijn ook echt goed hoor. En ik speel het zelf niet." De ouders die meekijken hebben vooral lol op het moment dat Wellenreuther na een gelijkspel een strafschoppenserie moet afwerken. Als hij een penalty stopt wordt de vergelijking met zijn heldenrol in de halve finale van de KNVB Beker snel gemaakt.

Rondleiding

De groep kinderen is verdeeld in groepen. Afwisselend spelen ze FIFA, mogen ze vragen stellen aan spelers en krijgen ze een rondleiding. Bij dat laatste gaan de jonge Willem II-fans naar het veld, komen ze in businessclubs en mogen ze de kleedkamers van de bezoekers en scheidsrechters even in. Met grote ogen kijken ze rond, terwijl ze veel vragen stellen en luisteren naar de uitleg. Op het moment dat ze de kleedkamer uitlopen valt het woord 'gaaf' een paar keer. Zo is de middag te omschrijven voor alle kinderen: gaaf! En zo dachten de ouders ook over.