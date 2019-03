Mathieu van der Poel hard ten val in eerste klassieker: gewond aan schouder, elleboog en bekken

Mathieu van der Poel is hard gevallen in Nokere in Belgie. In de eindsprint van de semi-klassieker Nokere Koerse ging het mis. Volgens het AD heeft Van der Poel niets gebroken en kan hij zijn wegprogramma afwerken zoals gepland.

Van der Poel ging hard onderuit in volle sprint in de straten van Nokere, tussen Gent en Kortrijk. Nadat hij meerdere keren over de kop was geslagen, werd hij ook nog aangereden door een andere renner. Daarna bleef hij lange tijd liggen, met bezorgde ploeggenoten om hem heen.

Een ziekenwagen reed de finishstraat in om Van der Poel mee te nemen naar het ziekenhuis in Oudenaarde. Op de website van Sporza wordt gemeld dat de dokter trauma's aan schouder, elleboog en bekken constateerde.

Volgens verslaggever Daan Hakkenberg van het AD heeft Van der Poel niets gebroken. Van der Poel heeft wel kneuzingen en schaafwonden, maar hij kan zijn wegprogramma afwerken zoals gepland.

In een eerste reactie liet oud-renner en wielercommentator Thijs Zonneveld via Twitter weten dat de arm van Van der Poel 'in standje sleutelbeenbreuk staat'. Hij vreesde dat zijn voorjaar al voorbij zou, voor die goed en wel begonnen was. Van der Poel wil dit jaar, na al zijn successen in het veldrijden, ook op de weg laten zien hoe goed hij is. De Belgische organisatoren van voorjaarskoersen op de weg wilden hem graag in hun koers hebben.

Knie en Schouder

Sporza sprak kort na de finish met Stijn Devolder, die een tijdje bij ploegmakker Van der Poel was blijven wachten na de val. Devolder was bijzonder aangeslagen en zei dat Van der Poel erg veel pijn had aan zijn knie en linkerarm.

Voorjaar

Van der Poel reed in Turkije tijdens de Ronde van Antalya in februari zijn eerste wegwedstrijd van het jaar en won meteen. Nokere Koerse was zijn eerste in een reeks van eendaagse wedstrijden. Eind maart rijdt hij met Gent-Wevelgem zijn eerste grote voorjaarsklassieker. Daarna staan ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race (op 21 april) op zijn agenda.