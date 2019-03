Mathieu van der Poel komt hard ten val in eerste klassieker, renner afgevoerd naar ziekenhuis

Van der Poel ging onderuit in volle sprint, nadat hij meerdere keren over de kop sloeg werd hij bovendien nog eens aangereden door een andere renner. Daarna bleef hij lange tijd liggen, met bezorgde ploeggenoten om hem heen.

Een ziekenwagen is de finishstraat ingereden om Van der Poel mee te nemen. De renner ging per brancard de ziekenwagen in en is vervolgens richting het ziekenhuis in Oudenaarde gebracht.

Knie en Schouder

Stijn Devolder, ploeggenoot van Van der Poel, sprak kort met Sporza. "Hij was zwaar aangedaan, heel aangeslagen. Heel veel problemen voor Mathieu van der Poel. Met zijn knie en zijn schouder, door de aanrijding met de renner van CCC."

Voorjaar

Van der Poel reed in Turkije tijdens de Ronde van Antalya zijn eerste koers van het jaar, dat was nog in februari. Nokere Koerse was zijn eerste in een reeks van eendaagse wedstrijden. Eind maart zou hij met Gent-Wevelgem zijn eerste grote voorjaarsklassieker rijden, daarna staan ook Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race (op 21 april) op zijn agenda. Het is nu de vraag of Van der Poel daar ook daadwerkelijk aan de start kan verschijnen.