'Klunzen en pannenkoeken', spelers op G-dag vinden zich beter dan die van NAC

Ja, wie is hier nou eigenlijk de beste voetballer? Met die vraag toog de verslaggever naar het Rat Verlegh Stadion waar het hele hoofdveld vol stond met spelers met een verstandelijke beperking. Is het de pingelaar van voetbalvereniging Terheijden, of de goalgetter van M.O.C. '17 uit Bergen op Zoom? Maar misschien is het wel één van de meiden van Roosendaal?

'Ik kan goed overspelen'

"Ik!", roept speler Jurgen uit Terheijden als antwoord op de vraag. "Ik denk dat ik de beste ben, want ik kan goed overspelen en verdedigen."

Een teamgenoot is het daar niet mee eens en ziet zichzelf als de sterspeler van het toernooi. "Ik ben de beste voetballer, want ik heb al twee keer gescoord." Daar zit natuurlijk ook wat in.

Bekijk de video van de G-dag bij NAC en lees verder.

Feest

Het was tijdens de 19e editie van de G-dag weer grandioos om te zien hoe de spelers van NAC zich inzetten om G-teams uit West-Brabant en Zeeland een leuke dag te bezorgen. Er werd gedold, maar ook fanatiek gecoacht. "Ik wil ook altijd wel winnen", lacht NAC-spits Sydney van Hooijdonk.

"Het is elk jaar weer een feest", vertelt zijn teamgenoot Mounir El Allouchi, die zichtbaar genoot. "Het plezier dat ze uitstralen, is mooi om te zien."

Bekijk de video met Mounir El Allouchi en lees verder.

'Klunzen en pannenkoeken bij NAC'

Ondanks hun inzet krijgen de spelers van het geplaagde NAC, de club staat op het punt te degraderen, ook onder uit de zak van sommige deelnemers. Die vinden dat zijzelf beter spelen dan de profvoetballers van NAC.

"Ik ben de beste, want ze hebben bij NAC afgelopen zaterdag niet zo goed hun best gedaan", zegt Arno van Virtus uit Zevenbergen en moet er zelf erg om lachen. "Het zijn gewoon een stelletje klunzen, een stelletje pannenkoeken."

Niet degraderen? Oscar bellen!

Wil NAC het vege lijf in de eredivisie nog redden, dan moeten ze Oscar bellen. "Als ze hun selectie willen versterken, dan moeten ze bij Oscar wezen", zo zegt de speler van Virtus over zichzelf. "In de competitie is te zien dat ze weinig scoren en ik ben wel iemand die vaak scoort. Ik wacht het telefoontje rustig af. En daarna misschien nog het Nederlands elftal..."

Winnaar

Ook de meiden van voetbalclub Roosendaal wijzen in eerste instantie, net als bijna iedereen, naar zichzelf. Maar dan bedenken ze zich. "Wij zijn samen de beste", is de conclusie eensgezind. En zo is dat.

Voetbalvereniging Jeka uit Breda won het toernooi, maar uiteindelijk was iedereen -na weer een geweldige G-dag- de beste en dus winnaar.