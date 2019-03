Volkstuincomplex De Goede Aarde in de 'verdrukking' door oprukkende industrie en mega windmolens

Van Meer doelt op de oprukkende industriële bebouwing, de nieuwste ‘dreiging’ van nog hogere windmolens en de vestiging van honderden arbeidsmigranten op een steenworp afstand van het complex.

“Ze willen hier zeven nieuwe windmolens bouwen, ter vervanging van de huidige, van meer dan tweehonderd meter hoogte en da’s niet gering”, zegt Van Meer. Zowel in Waalwijk zelf als in buurgemeente Altena wordt al lang en heftig geprotesteerd tegen de komst van deze super windmolens. “Ik ben bang dat we het niet tegen kunnen houden”, zegt Van Meer.

Voor en tegens

Maar voorstanders zijn er ook op het volkstuinencomplex. “Eigenlijk wel blij als die windmolens komen want dan komt er geen industrie hier voor de deur”, zegt Tony van Etten. En ook buurvrouw Ciska van Eersel van tuintje 89 sluit zich daar bij aan. “Mooi, want dat overstemt mooi het geluid van de snelweg en als die windmolens hier komen te staan dan komt er in ieder geval geen industrie.”

Wachttijd voor een volkstuintje

Patty Smits is een nieuweling bij ‘De Goede Aarde’ en hoort in de verte uiteraard de heipalen van Bol.com de grond ingaan. “Ze breiden uit, alles is daar aan het uitbreiden. Meer weet ik er niet van en als ik ga tuinieren dan ben ik het ook zo vergeten.” Patty en vriend hebben tuin nummer 59 weten te bemachtigen en daarmee zijn ze slechts één van de weinigen die een eigen plekje op het complex wisten te bemachtigen. “De gemiddelde wachttijd voor een tuin ligt tussen de vier en vijf jaar”, deelt Van Meer mede. “En de belangstelling is best groot.”

Nieuw seizoen, nieuwe werkzaamheden

Oprukkende industrie, de bouw van gigantische windmolens en waarschijnlijk de vestiging van honderden arbeidsmigranten in de directe omgeving van het complex. Een mens en of vereniging zou om minder flink chagrijnig kunnen worden, zo niet bij De Goede Aarde. “Dit jaar gaan we een waterleiding aanleggen op het complex en als je hier bent dan geeft tot een fijn gevoel”, zegt Van Meer.



Patty heeft dit jaar voor het eerst een volkstuintje

Rust, met op de achtergrond bouwgeluiden

Tony van Etten beschrijft het gevoel van het complex als in een ronkende reclamefolder, met één verschil: haar ervaring is echt.“ Rust, lekker rust. Je eigen groenten en als je teveel hebt uitdelen en wij zijn geen vakantiemensen dus we zijn graag hier.” In de verte gaat het heien bij de zoveelste uitbreiding van Bol.com gewoon door. “Boem. boem,boem.”