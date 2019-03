Nog een laatste rondje op de motorcrossbaan voor overleden Benjamin (19)

Bij motorclub MCC Biest-Houtakker wordt zaterdag een stille tocht gehouden voor de overleden Benjamin van Eerdt (19) uit Baarle-Nassau. Die kwam zaterdag door een noodlottig ongeval om het leven op een bouwplaats in Amsterdam waar hij aan het werk was. “We wilden hem hoe dan ook op de motorcrossbaan herdenken”, zegt zijn vriendin Meghan.

Toen Benjamin zaterdag niet reageerde op WhatsApp sloegen zijn vrienden en familie alarm. Iemand van de bouwplaats ging vervolgens poolshoogte nemen en vond het slachtoffer. De man was onder betonblokken bedolven geraakt. Hulp mocht toen al niet meer baten.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Volgens de vader van Benjamin was hij ‘op de verkeerde plaats op het verkeerde moment’. “Hij had de shovel waarmee hij aan het werk was geparkeerd. Toen is hij een stukje verderop zijn spullen gaan opruimen. Op dat moment viel er een muur van vier meter hoog en dertig centimeter breed op Benjamin. Hij raakte meteen buiten westen”, vertelt hij.

Laatste mache van Benjamin

Benjamin was een echte motorcrosser. “Elke woensdag en ieder weekend was hij op de motorcrossbaan te vinden. Hij had het er altijd over, toen hij klein was al”, vertelt zijn vriendin Meghan.

Tijdens de stille tocht wordt dan ook ‘de laatste manche van Benjamin’ gereden bij zijn favoriete motorclub MCC Biest-Houtakker. Meghan en de beste vriendin van Benjamin, de initiatiefnemers van de tocht, roepen crossvrienden en -kennissen dan ook op hun crossmotor mee te nemen zodat ze een ereronde voor Benjamin kunnen rijden op het circuit.

Om drie uur begint de stille tocht op de motorcrossbaan. Iedereen neemt een witte roos en een witte ballon met helium mee. De ballonnen zullen na de tocht aan de achterkant van de crossbaan worden opgelaten.