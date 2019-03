Exitpoll: VVD blijft de grootste, Forum voor Democratie tweede partij

Van de coalitiepartijen verliezen de SP (-4) en D66 (-2). De partijen komen allebei uit op vijf zetels. De VVD houdt tien zetels en de PvdA blijft ook gelijk ten opzichte van vier jaar geleden met vier zetels.

CDA verliest een zetel en komt dus net als Forum voor Democratie uit op acht zetels. GroenLinks wint twee zetels en gaat naar vijf. De partij is daarmee met Forum voor Democratie de enige winnaar.

Hogere opkomst

Volgens de exitpoll is de opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten gestegen ten opzichte van vier jaar geleden. Het opkomstpercentage is vijftig procent. Dat was vier jaar gelden 43,6 procent.

Later woensdagavond moet blijken hoe Brabant daadwerkelijk heeft gestemd voor de Provinciale Statenverkiezingen. In de loop van de avond zullen de uitslagen van alle gemeenten binnenkomen.

Live uitslagen

Via de website van Omroep Brabant zijn alle uitslagen live te volgen. Op televisie zie je woensdag vanaf half negen tot een uur 's nacht elk uur de laatste stand van zaken. Donderdagochtend om zeven uur is op tv een samenvatting van de verkiezingsuitslag te zien. Op radio wordt donderdagochtend tussen zes en tien uur in Wakker uitgebreid aandacht besteed aan de verkiezingen.

