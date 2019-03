Mathieu van der Poel niet zwaar geblesseerd na valpartij, mogelijk zondag weer op de fiets

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft aan zijn zware valpartij in Nokere Koerse geen zware blessures overgehouden. Zijn ploeg Corendon-Circus liet een uur na de tumultueuze finale weten dat hij niets gebroken heeft en dat hij normaal gesproken zijn beoogde programma in het voorjaar kan vervolgen.

"Nokere Koerse liep voor ons team helemaal mis in de finale", meldde de ploegleiding. "Een lelijke val voor Mathieu van der Poel in de laatste honderden meters, waarna hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Gelukkig werden er geen breuken vastgesteld, enkel kneuzingen en schaafwonden. Zonder onvoorziene wendingen kan Mathieu van der Poel zijn wegprogramma afwerken zoals gepland."

Volgens Sporza had Van der Poel het ziekenhuis na een half uurtje alweer verlaten. Daar was hij per ambulancebusje naar toe gebracht nadat hij eerst op een brancard was gelegd. De Nederlandse kampioen lag daarvoor minutenlang op het wegdek en leek er ernstig aan toe. De vrees voor zwaar letsel bleek later ongegrond.

Weer aan de start

Van der Poel kan zondag wellicht alweer aan de start verschijnen bij de GP Denain. Ook landgenoot Floris Gerts van de Belgische ploeg Tarteletto-Isorex bleef na zijn crash lang liggen op de kasseien van de Nokereberg. ,,Hij bloedde uit zijn oor en had een scheur in zijn wenkbrauw. Zijn vader, die huisarts is, stapte mee de ziekenwagen in. Ik hoop dat alles met Floris in orde komt", zei sportdirecteur Peter Bauwens.