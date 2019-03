Drugsprijslijst in brievenbussen Tilburg: 'Ik wist niet wat ik zag'

Dat drugs zo’n beetje onlosmakelijk met onze provincie verbonden is, is al wel duidelijk. Maar dat het er zo dicht bovenop ligt wellicht niet. Want de Tilburgse Ashley Jooren kreeg een prijslijst met alle denkbare drugs in haar brievenbus. “Dit had ik helemaal niet verwacht”, zo zegt ze tegen Omroep Brabant.

Ashley woont in een flatgebouw nabij het centrum van de stad. “Ik ging even kijken of er nog wat post in mijn vakje zat. En daar zag ik een wit vel met daar heel groot 2019 op geschreven. Ik dacht nog dat het misschien een verlate nieuwjaarswens of zo. Maar dat bleek toch even heel anders te zijn.”

Buren ook brief gehad

Ze woont al ruim drie jaar in de flat, maar dit had ze nog niet eerder meegemaakt. “Ik weet dat buren van mij de brief ook hebben gehad. Ik denk dat de dealer de hele flat langs is gegaan.”

In de brief staat dat je via een telefoonnummer in contact kunt komen met de dealer. En volgens de brief kun je alles bestellen: van cocaïne tot mdma en zelfs LSD. "Ik weet niet goed wat ik hiervan moet denken", zegt Jooren. "Ik heb hier geen goed gevoel over, ik verwacht dat het allemaal niet pluis is", doelend op de kwaliteit van de middelen.

Misschien naar politie

Wat ze met de brief gaat doen weet ze niet. “Misschien dat ik er mee naar de politie ga. Ik wacht het even af. We hebben ook een Facebookgroep van de hele flat. Eens even kijken of daar ook meldingen in worden gedaan.”

Opmerkelijk vindt ze het in ieder geval wel."Het is een bijzondere manier om je handel aan de man te brengen. Misschien is het wel een beginnende dealer."

Dealer gebeld

De redactie van Omroep Brabant heeft gebeld met het telefoonnummer dat op de brief staat. We kregen een man aan de lijn die terughoudend was, maar wel bekende dat er een drugsprijslijst is en dat hij kon leveren wat we wilden. Hij gaf aan dat de lijst een efficiënte manier is om zijn zaken te doen.

Daarna werd de verbinding verbroken.