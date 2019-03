Forum voor Democratie tweede partij, wat kunnen we verwachten?

Forum voor Democratie wordt volgens de exitpoll van de NOS de twee partij in de Provinciale Staten van Brabant. De partij gaat van niets naar 8 zetels. Opvallend, want de partij was de grote afwezige tijdens de campagne. Wat mogen we van Forum voor Democratie verwachten na deze uitslag?

Eric de Bie uit Bergen op Zoom is in onze provincie lijsttrekker van Forum voor Democratie. Hij was niet aanwezig bij het verkiezingsdebat van Omroep Brabant, en hij ging niet in op de uitnodiging om te gast te zijn in radioprogramma Afslag Zuid. Ook in andere regionale en landelijke media was hij nergens te bekennen. De lijsttrekker is woensdagavond voor de uitslagenavond ook niet aanwezig in het provinciehuis in Den Bosch. De Bie is naar de landelijke bijeenkomst in Zeist.

Toch wint FvD fors. "Het toont aan dat als je er landelijk goed voor staat, dat je daar provinciaal ook van profiteert. Daar hoef je dus geen campagne voor de voeren in de provincie", zegt bestuurskundige van Tilburg University Julien van Ostaaijen. "Het kan ook een bewuste keuze zijn om geen campagne te voeren, omdat je alle media-aandacht op de landelijke lijsttrekker wil houden."

Geen programma

Forum voor Democratie had een geen partijprogramma voor Brabant. De partij publiceerde het landelijke programma, met daarin een korte paragraaf voor onze provincie. De partij vindt vooral economie belangrijk. Zo willen ze bijvoorbeeld de Brainportregio versterken en Eindhoven Airport laten groeien. Op verdere Brabantse standpunten blijft de paragraaf vrij vaag.

Of de partij van De Bie in de coalitie terecht komt, is natuurlijk afwachten. Vooralsnog is VVD volgens de exitpoll de grootste partij met 10 zetels. Zij mogen het initiatief nemen in de coalitieonderhandeling.

"Ik in ieder geval hoop dat ze door deze grote verwachte winst beseffen dat er ook in Brabant iets van ze wordt verwacht", zegt Ostaaijen.