Cursus Handgemaakte Klompen: 'Na de dood van mijn vader dacht ik: ik wil ook klompen kunnen maken'

SINT-OEDENRODE -

Een cursus handgemaakte klompen maken is populair in Sint-Oedenrode. Een club van 28 mensen is er enthousiast aan begonnen. "Mijn vader was klompenmaker. Nu een jaar of zes geleden is hij overleden. Na zijn dood besefte ik me dat er geen klompen meer gemaakt worden. Ik wil het ook kunnen", is de motivatie van een van de deelnemers om mee te doen.