Lijsttrekkers reageren op exitpoll: 'Ik weet eigenlijk niet wie ik moet feliciteren'

VVD

"Een welgemeende felicitatie aan Forum voor Democratie. Punt is alleen dat ik eigenlijk niet precies weet wie ik moet feliciteren", zegt Christophe van der Maat van de VVD. Over de uitslag van zijn eigen partij is hij in ieder geval tevreden. "Ik ben blij als dit het eindplaatje zou zijn. Brabant geeft opnieuw vertrouwen aan de VVD om door te gaan."

D66

D66 gaat van 7 naar 5 zetels, maar lijsttrekker Anne-Marie Spierings blijft positief. "Als je kijkt naar wat het landelijke beeld is voor D66 dan hebben we overal in het land een dalende trend. En dan doen we het in Brabant beter dan het landelijke beeld."

SP

Maarten Everling van de SP baalt. Zijn partij gaat volgens de exitpoll van 9 naar 5 zetels. "Dat is even schrikken als je dat ziet", reageert hij. "Je weet dat er meerdere partijen meedoen, meer dan voorheen. Je weet dat er partijen tussen zitten die stemmen gaan trekken, en die moeten ergens vandaan komen. Ik denk dat er veel proteststemmen bij zitten."

CDA

Het CDA heeft volgens de exitpoll 8 zetels, net als Forum voor Democratie. In percentage is het CDA de derde partij. "Ik vind 8 zetels in een exitpoll een mooie uitgangspositie. Ik ben hier tevreden mee."

PvdA

"Het ziet er verrassend goed uit voor de PvdA", reageert Stijn Smeulders blij. "Het lijkt erop dat wij onze vier zetels houden. De laatste jaren hadden we slechte verkiezingsuitslagen. Dus het voelt voor ons als winnen."

Overigens houden alle partijen nog een slag om de arm. De uitslag is immers nog niet definitief. Eric de Bie van Forum voor Democratie heeft nog niet gereageerd. Hij is bij de landelijke bijeenkomst van zijn partij in Zeist.