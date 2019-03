Verliezers likken hun wonden: 'Het wordt tijd om meer tijd door te brengen met de kleinkinderen'

Voor Wim van Overveld van Ouderen Appèl-Hart voor Brabant kwam de uitslag niet onverwacht. “Ik draai al veertig jaar mee in de politiek. Het is een hele opgave om van nul naar één zetel te gaan. Het was te proberen.” Maar hij ziet ook de voordelen: “Ik zit al sinds 1977 in de politiek en ik word dit jaar zeventig. Het wordt tijd dat ik meer tijd ga doorbrengen met mijn kleinkinderen.”

Code Oranje

Laurens van Voorst van Code Oranje deed voor het eerst mee met zijn partij en in zijn ogen hebben ze nog nooit zo veel stemmen gehad. Het was alleen niet genoeg voor een zetel. “Natuurlijk is het klote. Ik heb altijd gezegd dat we niet meer dan één zetel zouden halen, maar ik had het zo gehoopt.”

Van Voorst gaat met zijn partij kijken waar deze uitslag aan ligt. “We moeten onze wonden likken. Of we hebben ons verhaal niet goed verteld of we hebben een goed verhaal verteld maar vond Brabant het geen goed verhaal.” Van Voorst geeft niet op en gaat gewoon door met zijn partij. “Misschien moet ik nu alvast met mijn campagne beginnen voor over vier jaar.”

Senioren Brabant

Yolanda van Hulst van Senioren Brabant blijft hoop houden. “We hebben niet verloren. Wat we hebben is winst en misschien krijgen we nog wel een zetel.” Van Hulst blijft ook na deze domper actief in de politiek.

DENK had ook niet genoeg stemmen voor een zetel. Ze waren woensdagavond niet aanwezig bij de verkiezingsuitslag.