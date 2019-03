Water Natuurlijk behaalt meeste zetels in voorlopige uitslagen waterschapsverkiezingen

Noord-Brabant telt vier waterschappen: Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland en Aa en Maas. Bij alle vier is de opkomst veel hoger dan vier jaar geleden. Bij waterschap Brabantse Delta spreken ze zelfs van 'een historisch hoge opkomst'. Daar was het opkomstpercentage 46,3 %. Vier jaar geleden was dit nog maar 37,8%. Bij waterschap Rivierenland was de opkomst rond de vijftig procent.

Uitslagen per waterschap

Ieder waterschap brengt de uitslag van de verkiezingen op zijn manier. Brabantse Delta communiceert in het aantal stemmen per partij, terwijl De Dommel, Aa en Maas en Rivierenland het aantal zetels doorgeven.



Brabantse Delta (Midden- en West-Brabant):

VVD: 55.246

Ons Water: 48.774

CDA: 39.215

West-Brabant Waterbreed: 37.885

Water Natuurlijk: 28.731

PvdD: 27.423

PvdA: 26.152

AWP niet politiek wel deskundig: 8226

CU: 5769

Waterschap De Dommel (Midden-Brabant):

Water Natuurlijk:8 zetels

CDA: 3 zetels

VVD: 4 zetels

PvdA: 3 zetels

50Plus: 2 zetels

Werken aan Water: 1 zetel

AWP niet politiek wel deskundig: 1 zetel

CU: geen zetels

Ouderen Appèl - Hart voor Water: 1 zetel

Waterschap Rivierenland (omgeving Werkendam tot aan Nijmegen)

CDA: 4 zetels

AWP EN LRR niet politiek, wel lokaal: 1 zetel

Water Natuurlijk: 4 zetels

PvdA: 3 zetels

VVD: 3 zetels

SGP: 2 zetels

PvdD: 2 zetels

CU: 1 zetel

50Plus: 2 zetels

Waterschap Aa en Maas (omgeving Rosmalen, Veghel)

CDA: 5 zetels

Water Natuurlijk: 7 zetels

VVD: 3 Zetels

PvdA: 2 zetels

AWP niet politiek wel deskundig: 1 zetel

50Plus: 2 zetels

Ouderen Appèl - Hart voor Water: geen zetels

De definitieve verkiezingsuitslag wordt van alle vier de waterschappen maandag bekend gemaakt. Het nieuwe algemene bestuur wordt donderdag geïnstalleerd.