Tilburg legt 'midgetgolfbaan' of 'Teletubbieveld' aan om verkeer op Cityring af te remmen

TILBURG -

Het is groen. Het is speels. Het is creatief. Het is grappig. Het is met een serieus doel. Het is ook kostbaar. En het is tijdelijk. Op de Cityring in Tilburg wordt veel te snel gereden. De gemeente heeft nu één baan van de tweebaans weg door het centrum afgesloten en opnieuw ingericht. Dankzij een pop up-park op de afgesloten rijstrook van de Schouwburgring moeten alle verkeersgebruikers veiliger over straat kunnen.