Steenbergen maakt 'gewone wijken' van woonwagencentra: 'We hebben te lang weggekeken'

Een jaar geleden moest de gemeente Steenbergen nog de woede incasseren van woonwagenbewoners die vonden dat ze al veel te lang aan hun lot waren overgelaten en dat er niet naar hen werd geluisterd. Maar dankzij gesprekken en bezoekjes over en weer ligt er nu een woonwagenbeleid waarin beide partijen zich kunnen vinden. "We zien de woonwagencentra voortaan als een gewone woonwijk, maar wel met een eigen identiteit", zei wethouder Petra Lepolder donderdag bij de presentatie van haar plannen.

Kern van het nieuwe beleid is dat bewoners hun eigen standplaats kunnen kopen en niet meer hoeven te huren van de gemeente. "Dat was een wens van de meeste bewoners", zegt wethouder Lepolder. "In de gesprekken die we gevoerd hebben werd ook duidelijk dat ze af willen van de gemeenschappelijke meterkasten op de woonwagencentra, maar in plaats daarvan ieder een eigen meterkast achter de deur. En verder hebben ze ons gevraagd om voor hun kinderen speeltuintjes in te richten."

Wegenonderhoud en straatverlichting

Het nieuwe woonwagenbeleid geeft volgens de Steenbergse wethouder aan dat de gemeente de woonwagencentra als 'gewone woonwijken' wil zien. "Dat betekent ook dat wij moeten zorgen voor wegenonderhoud, straatverlichting en groenvoorziening. "Vooruitlopend op een eventuele goedkeuring van het voorgestelde woonwagenbeleid door de gemeenteraad hebben we hier en daar al bomen gesnoeid. En vanwege brandveiligheid hebben we een woonwagen verplaatst. 'Schoon, heel en veilig', dat is voortaan nieuwe credo."

"We hebben te lang weggekeken", meent wethouder Lepolder. Zelf ging ze op bezoek in woonwagencentra en was 'verrast'. "Je maakt echt kennis met een totaal andere cultuur dan waarmee je dagelijks in je eigen bubbel mee te maken krijgt en dat is een verrijking." Het belangrijkste is, benadrukt de wethouder dat 'zij ook inwoners van de gemeente Steenbergen zijn'.

Rekening houden met woonbehoeften

Met die erkenning van de eigen identiteit en cultuur van woonwagenbewoners volgt Steenbergen de landelijke richtlijnen die zeggen dat gemeenten uitdrukkelijk rekening moeten houden met de woonbehoeften van woonwagenbewoners. De gemeenteraad van Steenbergen praat in de vergadering van 18 april over het voorgestelde nieuwe woonwagenbeleid. Enkele bewoners die een jaar geleden fel tegen de gemeente waren hebben nu ook weer spreekrecht aangevraagd. Niet om een proteststem te laten horen, maar juist een steunbetuiging, laat wethouder Lepolder weten.

In Steenbergen zijn drie woonwagencentra met in totaal 26 standplaatsen. De helft daarvan staan in het grootste woonwagencentrum, aan de Westlandse Langeweg in Steenbergen. Daar woont ook Ria de Keiser met haar man. "Wij zijn heel blij met de plannen. Er was hier dertig jaar niks gedaan en al die tijd zijn we toch eigenlijk vergeten. Nu gaat er eindelijk wat veranderen en komt hier ook gewoon de veger door de straat." Normale parkeerplaatsen en normale straten: Ria kijkt ernaar uit. "Net als naar de vluchtheuvels zodat het woonwagencentrum veiliger wordt voor kinderen."