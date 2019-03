De lente is begonnen en dat gaan we vrijdag merken: temperatuur loopt op tot 20 graden

De lente is officieel begonnen en dat merken we vrijdag meteen. De temperatuur kan lokaal oplopen tot wel 20 graden. Er staat weinig wind en het grootste deel van de dag schijnt de zon. Dit is voor de komende tijd wel de enige warme dag, want na morgen wordt het weer kouder.

“We hebben vrijdag een mooie lentedag voor de boeg”, zegt Britta van Gendt, meteoloog bij weer.nl. “Donderdagavond is er nog wel kans op mist en nevel. In de loop van vrijdagochtend zal dat verdwijnen en is er ruimte voor zon.”

“Door de warme lucht die wordt aangevoerd, wordt het op de meeste plaatsen zo’n 18 tot 19 graden.” Lokaal kan het in het zuidoosten volgens Van Gendt zelfs 20 graden worden.

Na morgen weer kouder

Komend weekend zal de zon zich weer minder laten zien. “Zaterdag is er zelfs een kans op een storing. Het wordt dan zo’n 12 tot 14 graden. Zondag wordt het nog kouder, zo’n 10 graden”, zegt Van Gendt.

De week start maandag opnieuw met 10 graden. Vanaf woensdag zien we weer een stijgende lijn: het wordt vanaf dan gemiddeld 14 graden. Volgens Van Gendt krijgen we een mix van zon en wolken en in de nacht is er kans op nachtvorst. “Dat is typisch lenteweer: overdag wat zon en ’s avonds wordt het kouder doordat het helder blijft.”