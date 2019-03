Eerste asperges met zijspan bezorgd: 'Asperges van de koude grond zijn echt kicken!'

En dat vervoeren van die asperges gebeurde al op zeer bijzondere manieren, bijvoorbeeld met een luchtballon, een racewagen en zelfs met een drone, al ging dat flink fout. Maar dit jaar gingen ze gewoon in de zijspan van een motor.

Ludiek

Een beetje gewoontjes misschien, maar na al die jaren wordt het er ook niet makkelijker op om iets ludieks te verzinnen. “Ik had dit jaar wel een fantastisch ander idee”, vertelt Roland Peijnenburg van restaurant de Zwaan. “Alleen dat is op het allerlaatste moment in de soep gelopen. Maar dat hopen we nu voor volgend jaar te bewaren.”

Gilbert Sweep van aspergeboerderij de Santspuy kweekt de asperges op de koude grond. "Dat is de traditionele manier en daar kick ik op! Dat vind ik echt geweldig."

De asperges zijn dit jaar bijzonder vroeg. Sweep heeft het ze nog nooit zo vroeg gezien. “Ik ben jarig op 28 maart. Heel af en toe kreeg ik vroeger van mijn vader op mijn verjaardag één of twee asperges. Dat was dan een feestje! Maar dat was het niet ieder jaar. Dus als ze dan dit jaar zo vroeg zijn, dat is dan wel even schrikken!