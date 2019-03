Vluchtoord Uden: het bijzondere oorlogsverhaal van tienduizend Belgische vluchtelingen in Brabant

Een bijna vergeten stukje Brabants Belgische geschiedenis is weer zichtbaar gemaakt in Uden. In de bibliotheek van Uden is tot en met 13 april de expositie Vluchtoord Uden te zien. Ruim honderd jaar geleden had Uden een eigen Belgisch enclave binnen zijn gemeentegrenzen. In de periode 1914 - 1919 woonden tienduizend gevluchte Belgen in het dorp Vluchtoord Uden. De Belgen waren hun land ontvlucht vanwege de Eerste Wereldoorlog.

In Uden hadden de Belgische vluchtelingen tussen 1914 - 1919 een eigen dorp dat bestond uit zo’n zeventig barakken. Later werden op het complex ook kleine huisjes gebouwd, de zogeheten villa’s. In de barakken waren onder meer een eigen ziekenhuis, slaapzalen en eetzalen ondergebracht. “Met de vluchtelingen kwamen ook Belgische doktoren, onderwijzers en burgemeesters mee. Het was een echt Belgisch dorp”, vertelt Adriaan Sanders van de Heemkundekring Uden.

Unieke film te zien uit... 1916

Op de expositie, die de afgelopen jaren op reis is geweest door heel Nederland, is ook een unieke film te zien”, die ruim honderd jaar geleden in Vluchtoord Uden werd opgenomen. “Het geeft een reëel beeld hoe het dagelijks leven in Vluchtoord eruit zag. De film is destijds gemaakt om aan hulpverlenende landen en instanties te laten zien wat er met de geschonken materialen en financiële middelen was gedaan.”

Belgische geboortegolf

Maquettes, foto’s, gebruiksvoorwerpen en een unieke film brengen een uniek stukje Brabantse historie weer tot leven, met soms heel bijzondere tastbare herinneringen. “Tussen 1914 – 1919 zijn er in Vluchtoord zeshonderd kinderen geboren”, vertelt Adriaan Sander. “Het geboorteregister van de gemeente Uden was in die tijd heel wat dikker dan na die periode.”