Helmi Huijbregts gaat coalitiebesprekingen in Brabant leiden

Helmi Huijbregts gaat de vorming van de coalitie in Noord-Brabant leiden. Huijbregts, die lid is van de VVD, is door haar partij gevraagd om de klus op zich te nemen.

De komende tijd gaat ze met de verschillende partijen in Provinciale Staten om de tafel om de mogelijkheden te bespreken. Daarna brengt ze verslag uit aan lijsttrekker Christophe van der Maat, van de grootste partij, de VVD.

Huijbregts zit momenteel ook in de Eerste Kamer. In het verleden was ze Statenlid, gedeputeerde en burgemeester van Oosterhout. Lijsttrekker Christophe van der Maat roemt de bestuurlijke ervaring van zijn partijgenoot. “Ze heeft alle kennis en ervaring die nodig is om met alle partijen te spreken over de betekenis van de verkiezingsuitslag en ons te adviseren over het vervolg."