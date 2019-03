Nieuwe nederlaag voor Michael van Gerwen in Premier League, Daryl Gurney te sterk

Na twee wedstrijden zonder zege won Michael van Gerwen vorige week in de Premier League van Gerwyn Price. De regerend wereldkampioen kon donderdagavond goede zaken doen, maar tegen Daryl Gurney liep de regerend wereldkampioen weer tegen een nederlaag aan. De Noord-Ier won met 7-5. Door de nederlaag is Van Gerwen de koppositie in de Premier League kwijt.

Het begin was al niet best voor Van Gerwen, hij opende de wedstrijd met een 57-score. In de derde beurt volgde ook nog een 58-score. Gevolgen had het niet voor Migthy Mike, met een 87-finish schreef hij de eerste leg 'gewoon' op zijn naam. Gurney kreeg in de tweede leg twee pijlen op een dubbel, maar SuperChin kreeg het niet voor elkaar om uit te gooien. Van Gerwen stond vervolgens klaar om te profiteren. Weer was het met zijn eerste pijl raak.

Missers op de dubbel

Van Gerwen leek hard op weg naar een simpele overwinning. Zijn eerste misser op een dubbel was op een 114-finish, het ging fout op dubbel twintig. Net daarvoor ging het bij Gurney net mis op een 132-finish. Hij liet 25 over na het missen van de bull, na de misser van de nummer één van de wereld gooide Gurney die 25 simpel uit.

Gurney verzilverde de break vervolgens door zijn eigen leg te winnen. Daar had hij wel achttien pijlen voor nodig, maar mede door een misser op een dubbel van Van Gerwen kwam hij op 2-2.

Voorsprong Gurney

Na twee legs die met de pijlen mee gingen, pakte Gurney met een break voor het eerst de voorsprong in de wedstrijd. Via een 96-finish kwam hij op 3-4. Op de twaalfdarter in de leg van Van Gerwen volgde vervolgens een dertiendarter in zijn eigen leg. Van Gerwen ging zo binnen afzienbare tijd van een 2-0 voorsprong naar een 3-5 achterstand.

Comeback?

Twaalf darts verder, met nog een misser op dubbel zestien erbij, was Van Gerwen klaar met de negende leg. Hij kwam terug tot 4-5 en had vervolgens een duidelijke opdracht: de resterende drie legs winnen om twee punten over te houden aan de wedstrijd. Dat lukte MvG niet, want de volgende leg ging via een 86-finish naar Gurney.

Vanaf 161 kreeg Gurney een eerste matchdart, maar daar ging het mis. Van Gerwen pakte vervolgens de leg. Daar bleef het echter wel bij, want de laatste leg van de wedstrijd ging naar Gurney. Daarmee pakte hij de winst en deed hij goede zaken op de ranglijst. Voor Van Gerwen was het juist slecht nieuws, door de nederlaag is hij de koppositie kwijt aan Rob Cross.