RKC Waalwijk zit op meerdere vlakken in de lift: 'Niet minder dan de ploegen die boven ons staan'

"We hebben best wel wat wedstrijden laten liggen", zegt trainer Fred Grim, die zag dat zijn ploeg zelf niet meedogenloos genoeg was en juist te makkelijk doelpunten weg gaf. Door de zege op MVV is de reeks zonder overwinningen gestopt en kan men in Waalwijk weer vooruit kijken. "De doelen blijven overeind, we willen heel graag meedoen in de play-offs. Het is mooi als je dat via een periodetitel doet. Maar wij moeten zorgen dat we structureel punten blijven pakken. Dan kom je vanzelf op een plek te staan waar je meedoet."

"Als je kijkt naar de ranglijst is er nog weinig aan de hand, dat sowieso. Maar je had jezelf wel een betere dienst kunnen bewijzen door hier thuis te winnen van clubs als Almere City, FC Volendam en Cambuur", sluit Henrico Drost zich aan bij de woorden van zijn trainer.

'Niet minder'

FC Twente is de club die op dit moment boven de rest uitsteekt, terwijl er met clubs als NEC, Roda JC en Sparta ook aardige namen uit het recente eredivisieverleden in de competitie staan. Namen zeggen Dylan Seys echter niet veel. "We hebben een goed team, een voetballend team met veel kwaliteiten. We doen niet onder voor de teams die boven ons staan. We zijn een van de beste teams van de Keuken Kampioen Divisie. Twente steekt er wel bovenuit. Maar ik vind echt dat wij een goed team hebben, we moeten dan ook play-offs halen."

Vrijdagavond wacht een ontmoeting met Helmond Sport. De nummer negentien, dus moet RKC winnen. "Ja, je moet winnen. Je wil de play-offs halen. Dan is alles mogelijk, kijk naar FC Emmen. Maar als je verliest heb je geen recht om te praten. Maar het is wel zo: in voetbal weet je het nooit. Zeker niet in de Keuken Kampioen Divisie. Soms is voetbal een beetje raar. Maar dat is ook prachtig, zo van die verrassingen.”

Kraakbeen

Drost kijkt vol vertrouwen naar het slot van de competitie. Play-offs halen is wat RKC wil, maar wat de club in de ogen van Drost ook wel moet. En dus mag de verdediger ook een beetje dromen van nog een jaartje eredivisie, nadat hij eerder al met sc Heerenveen, Excelsior, De Graafschap, VVV, RKC en NAC op het hoogste niveau in Nederland actief was.

"Een jaartje? Drie jaar nog wel", zegt hij lachend. "Als het veld eruit gaat hou ik het nog wel drie jaar vol. Dat is niet best. Ze zijn het van plan om er in de zomer een normaal veld in te leggen. Ik heb geen kraakbeen meer over."

Iedereen heeft inmiddels hetzelfde doel, merkt Grim. “In het begin moest RKC wel een omslag maken. Maar de groep is enorm ambitieus. En we maken stappen die ik als coach wil maken. Ook binnen de club. Je kunt niet in één keer van nul naar honderd, zal in tussenfases stappen moeten maken. Het voetbal ziet er in ieder geval al heel anders uit dan afgelopen jaren.”

“De mensen zijn ook enthousiast. Er komt meer publiek, al mag dat nog meer zijn. En straks, door Frenkie de Jong en alles wat daar omheen hangt, kunnen we ook weer andere stappen maken. RKC zit in de lift en daar kun je als coach alleen maar blij mee zijn.”