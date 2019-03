Scholieren fietsen op snelweg bij Sleeuwijk: 'Niet normaal die jeugd van tegenwoordig!' [VIDEO]

WERKENDAM -

Een groepje jongeren op de fiets heeft dinsdagmiddag een ritje gemaakt op de A27 richting Werkendam. De snelweg was afgesloten nadat er een vrachtwagen tegen de slagboom van de Merwedebrug was gereden. Automobilisten die in tegengestelde richting in de file stonden, maakten foto's van het voorval. De jongeren zelf filmden hun actie.