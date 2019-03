Helmondse fraude-ambtenaar leefde in luxe, justitie eist 2,5 jaar cel

Dure kleding, een luxe geluidssysteem en onder meer een tuin van ruim een ton. Allemaal op kosten van de gemeente Helmond. Het voormalig hoofd interne zaken van die gemeente, Pieter H., wordt ervan verdacht de gemeente in drie jaar tijd voor 3,5 ton te hebben opgelicht. Dit blijkt vrijdag uit het verhaal van de officier van justitie in de rechtbank in Den Bosch. De voormalig ambtenaar (57) hoorde 2,5 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen zich eisen.

Ook wil justitie dat Pieter H. ruim vijf ton terugbetaalt aan de gemeente Helmond. Dit bedrag heeft ook te maken met de onderzoekskosten die de gemeente heeft gemaakt in deze zaak. Driekwart hiervan komt voor rekening van de oud-ambtenaar.

Ook de ex-vrouw van Pieter H. moest zich verantwoorden in deze zaak. Zij moet als het aan justitie ligt 87.000 euro terugbetalen. Tegen de vrouw, Diane N., (50) werd bovendien een taakstraf van tweehonderd uur geëist.

'Gemeente betaalde exorbitante leefstijl'

De voormalig ambtenaar stuurde de gemeente Helmond volgens de officier valse facturen voor de privé-aankopen die hij deed. "Iedereen trapte erin", zei de officier. "En de gemeente betaalde zijn exorbitante levensstijl."

Pieter H. leefde samen met zijn inmiddels ex-vrouw Diana in luxe dankzij het geld dat hij achterover zou hebben gedrukt. Zo zou H. een goede klant van Valentijns bloemsierkunst in Helmond zijn geweest.

In totaal zou hij bij die winkel voor bijna 30.000 euro dure potten, vazen en bloemstukken hebben gekocht. Voor eigen gebruik, maar op kosten van de gemeente.

Ook ElectroWorld zou een goede klant aan hem hebben gehad. Een luxe geluidssysteem, dito inbouwapparatuur voor in de keuken, laptops, IPads, tv’s en een fototoestel met telelenzen, aankopen voor in totaal zo'n 60.00 euro. Spullen die volgens de officier van justitie werden aangeschaft op kosten van de gemeente.

Donderdag op de eerste procesdag bekende Pieter H. dat hij zijn werkgever systematisch heeft opgelicht, maar volgens hem maakten ook leveranciers van de gemeente deel uit van het complot. De leveranciers betaalden zijn aankopen en brachten de bedragen met winst in rekening bij de gemeente. Als hoofd interne dienst kon hij de facturen zelf goedkeuren.

De ex-vrouw van Pieter H. gaf donderdag voor de rechtbank aan dat haar ex misbruik maakte van haar vertrouwen. De officier gelooft echter niet in haar onschuld, zo bleek vrijdag. Alleen haar garderobe bestond volgens justitie al uit negentig exclusieve kledingstukken.

“Ze heeft weliswaar geen actieve rol gehad, maar ze moest weten dat hun ambtenarensalaris ontoereikend was voor alle uitgaven”, zei de officier. De ex-vrouw is volgens justitie schuldig aan witwassen en heling.

7000 euro per maand

Waarom de oud-ambtenaar zou hebben gefraudeerd, is niet duidelijk. Samen met zijn ex verdiende hij ruim 7000 euro netto in de maand. Van geldgebrek lijkt dus geen sprake.