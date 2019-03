Helmondse fraude-ambtenaar leefde in luxe: welke straf eist justitie tegen hem?

Dure kleding, een luxe geluidssysteem en een tuin van ruim een ton. Allemaal op kosten van de gemeente Helmond. “Sommige dingen gingen zo makkelijk", bekende Pieter H., het voormalig hoofd van de interne dienst van de gemeente Helmond, donderdag voor de rechtbank. De oud-ambtenaar wordt ervan verdacht in drie jaar tijd voor 3,5 ton te hebben gefraudeerd, zo blijkt vrijdag uit het verhaal van de officier van justitie. Later vrijdag komt zij met de eis tegen de voormalig ambtenaar.

Pieter H. leefde samen met zijn ex-vrouw Diana in luxe dankzij het geld dat ze samen achterover zouden hebben gedrukt. Zo zou H. met zijn ex-vrouw een goede klant van Valentijns bloemsierkunst in Helmond zijn geweest. In totaal zouden ze bij die winkel voor bijna dertigduizend euro dure potten, vazen en bloemstukken hebben gekocht. Voor eigen gebruik, maar op kosten van de gemeente.

Ook Elektroworld zou goede klanten aan het stel hebben gehad. Een luxe geluidssysteem, dito inbouwapparatuur voor in de keuken, laptops, IPads, tv’s en een fototoestel met telelenzen voor in totaal zo'n zestigduizend euro. Spullen die er volgens de officier van justitie door hen werden aangeschaft op kosten van de gemeente.

LEES OOK: Helmondse fraude-ambtenaar leefde riant van tonnen gemeenschapsgeld: van kleding tot luxe auto's

Ook zijn ex-vrouw staat terecht in de zaak. Zij gaf voor de rechtbank aan dat haar ex misbruik maakte van haar vertrouwen.

De gemeente Helmond eist tonnen van Pieter H.

LEES OOK: Raadsleden Helmond geschrokken van miljoenenfraude van oud-ambtenaar Pieter H.

7000 euro per maand

Waarom het stel zou hebben gefraudeerd, is niet duidelijk. Samen verdienden ze ruim 7000 euro netto in de maand. Van geldgebrek lijkt dus geen sprake.