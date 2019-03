Wie wil er eigenlijk géén burgemeester van Geertruidenberg worden? 31 gegadigden solliciteren

31 mannen en vrouwen zien het wel zitten om burgemeester van de gemeente Geertruidenberg te worden. Zij stuurden de afgelopen periode een sollicitatiebrief naar koning Willem-Alexander en hopen stuk voor stuk in de toekomst het ambtsketen om te mogen hangen. Het salaris dat de nieuwe burgemeester gaat verdienen: 7.569,19 bruto per maand.

Commissaris van de Koning Wim van de Donk maakte het aantal sollicitanten vrijdag bekend. Het overgrote deel van de sollicitanten, 30 van de 31, is al actief of actief geweest in de politiek, bijvoorbeeld als burgemeester of wethouder. Slechts voor één sollicitant geldt dat niet.

Op dit moment is het Jan Luteijn die het ambtsketen van Geertruidenberg draagt. Hij is waarnemend burgemeester sinds het vertrek van Willemijn van Hees naar Heusden. Op de website Rijksoverheid.nl staat de vacature voor het ambt.