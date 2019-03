IBIZA Xperience Fair in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Zaterdag en zondag kan je je in het Beursgebouw in Eindhoven helemaal onderdompelen in vakantiesferen. Op de IBIZA Xperience Fair - Ibiza by Night geniet je van Ibiza-stijl eten, drinken, massages én muziek. Elke stands of kraampje heeft weer andere spulletjes en snufjes. Er zijn er meer dan 200, dus keuze zat.

De fair in het Beursgebouw (Lardinoisstraat 8) gaat zaterdag om 12.00 uur open en dan kun je tot 20.00 uur je gang gaan. Zondag kun je vanaf 11.00 uur naar binnen. Die dag sluiten de deuren om 18.00 uur. Voor nog geen 12 euro heb je een ticket. Leg er 18 euro bij en je hebt ook een treinkaartje. Het Beursgebouw ligt dicht bij station Eindhoven, op een minuut of vijf lopen. Met de auto is het wat lastiger te bereiken. Er zijn wel een paar parkeergarages in de buurt van het Beursgebouw.

Ben je naar de IBIZA Xperience geweest en wil je nog even nagenieten? Kijk dan maandag vanaf 18.12 uur naar Zinderend Zuiden op Omroep Brabant.

Dierensporen speuren in Nistelrode (zondag)

Speurneuzen opgelet! Zondag kun je in natuurgebied De Maashorst naar dieren en hun sporen speuren. Een gids legt je uit waar je op moet letten om de dieren te ontdekken. Uit vraatsporen, pootafdrukken en zelfs poepsporen speur je de dieren zo op.

Om 10.30 uur begint de wandeling vanuit Natuurcentrum De Maashorst (Erenakkerstraat 5, 5388 SZ Nistelrode.) Je kan in de buurt parkeren. Je fiets kun je er natuurlijk prima kwijt. Meedoen kost 3,50 euro voor volwassenen, kinderen mogen voor 2,50 euro meedoen.

Hart van Muziek in Zeeland (zondag)

Even heerlijk meezingen met de beste Nederlandstalige muziek kan deze zondag in Zeeland. Daar zijn 's middags opnames voor het populaire Omroep Brabant-programma Hart voor Muziek. Onder anderen Wesly Bronkhorst, Stef Ekkel en Jeffrey Heesen treden op. Ook Django Wagner komt langs.

De opnames zijn in Zalencentrum Het Witte Huis aan de Reekseweg 7 in Zeeland. De zaal gaat om 13.00 uur open, een uurtje later beginnen de opnames. Voor 12,50 euro ben je binnen. Kinderen onder de 12 jaar mogen de opnames voor 5 euro meemaken.

Platenbeurs in Bergen op Zoom (zondag)

Muziekliefhebbers kunnen zondag ook in Bergen op Zoom hun hart ophalen. In cafés Les Vedettes en het Wapen van Engelandt is van 12.00 - 17.00 uur een platenbeurs. Je kunt gratis door platencollecties en tienduizenden lp's en singles snuffelen. Die ene single uit de jaren zestig of die punk-lp zou er zomaar tussen kunnen zitten. De cafés zitten aan de Lievevrouwenstraat in het centrum van Bergen op Zoom. Het handigste is om met het openbaar vervoer te komen. Tenzij je natuurlijk van plan bent groots in te slaan.

Bier & Big in Eindhoven (zaterdag)

De winter is voorbij en daar mag op gedronken worden, moeten de organisatoren van Bier & Big, end of winter edition gedacht hebben. In het Ketelhuis in Eindhoven (Ketelhuisplein 1) kun je verschillende speciaalbieren uitproberen. Om 13.00 uur kun je naar binnen. Tot 23.00 uur kun je genieten van bier en goed eten.

Voor een entreekaartje betaal je 11 euro. Als je wil, kun je er meteen wat consumptiebonnen bij kopen. Je kunt in de buurt parkeren maar als je gaat drinken is het misschien verstandiger om met het openbaar vervoer of op de fiets te komen. Bussen 401, 402 en 403 brengen je vanaf station Eindhoven naar het Ketelhuis.

