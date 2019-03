Virgil van Dijk moet traditie hoog houden: Oranje-captain scoort altijd tegen Duitsland

Het Nederlands elftal neemt het met Virgil van Dijk zondagavond op tegen Duitsland voor de EK-kwalificatie. Van Dijk speelde tot nu toe twee keer eerder tegen de oosterburen en hij scoorde in beide wedstrijden. Die traditie wil hij zondagavond graag in ere houden.

Van Dijk was zelf nog niet op de hoogte van de statistiek. “Is dat zo? Laten we er maar eerst voor zorgen dat we winnen van Duitsland en dan zien we wel of ik deze keer ook weer een doelpunt maak.”

De centrale verdediger was de vorige editie van Nederland-Duitsland doorslaggevend. Met zijn doelpunt in de slotfase van de wedstrijd, zorgde Van Dijk er hoogstpersoonlijk voor dat Nederland zich plaatste voor de Nations League-finale, die gespeeld wordt in juni.

Bekijk hieronder de goal van Virgil van Dijk tijdens de vorige editie van Nederland tegen Duitsland.



Tijdens de interlandperiode is Van Dijk voor even weer terug in Nederland, aangezien hij de rest van het seizoen in Engeland woont waar hij speelt bij Liverpool. “Het is wel lekker om dan even terug te zijn”, zegt de Oranje-captain daarover. “Het is fijn om in een andere omgeving te zijn en het is fijn om bij zo’n topgroep te zitten”, doelt Van Dijk op de selectie van het Nederlands elftal.

Geen bezoek aan Breda

Een bezoekje aan zijn geliefde Breda zit er jammer genoeg niet in voor de verdediger. Van Dijk is sinds afgelopen maandag in Nederland, maar kan door de twee wedstrijden van Oranje niet even op en neer. “Daar heb ik vrij weinig tijd voor. Na zondagavond is het herstellen van de wedstrijden en weer terugvliegen naar Engeland. Dat is het leven op dit moment.”

25e interland

Van Dijk speelde afgelopen donderdag zijn 25e interland, waarvan hij tien keer als aanvoerder op het veld stond. Als blijk van waardering voor die mijlpaal, kreeg de verdediger een schaaltje van de KNVB. “Ik heb er nog geen plekje voor gekozen voor thuis. Er is vast wel een plek waar ik het neer kan zetten. We zullen zien.”