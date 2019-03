PSV’er Gody Gakpo zonder zenuwen voor het eerst bij Jong Oranje: ‘Ken gelukkig wat jongens’

Gakpo kwam tijdens de afgelopen zeven wedstrijden elke keer in actie bij PSV en verdiende mede door zijn doelpunt en drie assists een uitnodiging voor Jong Oranje. De ploeg van Erwin van de Looi speelt twee oefenduels en Gakpo hoopt van waarde te kunnen zijn.

Cody Gakpo kijkt uit naar Ajax - PSV: "Ik ben er erg benieuwd"

Geen zenuwen

“Als we beide wedstrijden winnen en ik kan iets bijdragen met een goal of assist, dan is mijn beginperiode bij Jong Oranje meer dan geslaagd”, zegt Gakpo vanuit Spanje, waar ze een trainingskamp hebben belegd. De in Eindhoven geboren Gakpo heeft geen last van zenuwen voor zijn Jong Oranje-debuut. “Ik ken gelukkig wat jongens hier. Dat maakt het wat makkelijker. Ik probeer zo rustig mogelijk te blijven en dat gaat meestal wel goed.”

Bij PSV is Gakpo inmiddels wel gewend aan het trainen op topniveau, maar ook bij Jong Oranje is het niveau hoog. "Je hebt hier ook heel goede spelers die al in de eredivisie spelen. Je merkt bij sommige oefeningen wel dat het tempo bij PSV hoger ligt, al doen we hier niet veel dezelfde trainingsoefeningen als bij PSV dus je kunt het niet echt vergelijken."

Bekijk hieronder de eerste PSV-goal van Gakpo.

Op een trainingskamp is er naast veel trainingsarbeid ook veel rusttijd ingeroosterd. Gakpo gaat er op zijn eigen manier mee om. "Af en toe wat relaxen, maar ook geregeld een potje kaarten met een aantal jongens. Er wordt ook wel FIFA gespeeld, maar dat is niet zo mijn ding. Ik ben beter in kaarten dus laten we daar maar mee doorgaan."

Ajax-PSV

Alhoewel de focus van Gakpo volledig is ingesteld op de komende periode met Jong Oranje, geeft de 19-jarige buitenspeler van PSV ook eerlijk toe dat de topper in de eredivisie van volgende week zondag tussen Ajax en PSV achter in zijn hoofd zit. "Het wordt voor mij de eerste keer in de Johan Cruijff Arena. Het is een ontzettend belangrijke wedstrijd en ik ben erg benieuwd. We weten dat we daar kunnen winnen en daar gaan we vol voor."