Papieren vliegtuigjes gooien bij TU/e, studenten proberen zich te plaatsen voor het WK

Er zijn twee categorieën binnen het WK: het vliegtuigje dat het verst vliegt en het vliegtuigje dat het langst in de lucht blijft. Bart Tiemeijer gooide zijn vliegtuigje het verst weg: 27 meter en 10 centimeter. "Vroeger gooide ik wel eens vliegtuigjes, maar dit was een spontane actie en nu maak ik gewoon kans om naar Salzburg te gaan", zegt Bart.

Student werktuigbouwkunde Dylano Groothuis deed ook een poging. Hij heeft verschillende keren geoefend en uiteindelijk een zo goed mogelijk papieren vliegtuigje ontworpen. Hij komt met een worp van 25 meter erg dichtbij, maar dat bleek niet genoeg. De meeste studenten nemen hun deelname erg serieus. "Je moet kunnen beargumenteren wat je doet", zegt Dylano.

Het vliegtuigje van Gijs Creugers bleef vrijdag het langst in de lucht: 5,86 seconden. Gijs: "Ik had eigenlijk mijn zinnen gezet op de langste afstand maar dat ging helemaal mis. Ik had wel opgezocht hoe ik een vliegtuigje moest vouwen, maar de winst voor de langste vlucht kwam als een verrassing.”

Per categorie werkt volgens de studenten een ander soort vliegtuig het beste. “Als je het vliegtuigje het langst in de lucht wil houden, moet het vliegtuig grote, brede vleugels hebben”, legt Dylano uit. “Wanneer het vliegtuigje zo ver mogelijk moet vliegen, is een gestroomlijnd model beter”, gaat de student verder.

Het vouwen van de vliegtuigjes gaat er erg serieus aan toe. “Tools als geodriehoeken mogen worden gebruikt om een A4’tje zo goed mogelijk te vouwen”, vertelt Marijn van der Laan, coördinator van het evenement op de TU/e.

Knipoog

Toch wordt het evenement ook met een knipoog georganiseerd. “Het is ook leuk voor de studenten om even weg te zijn van de studie”, zegt Marijn. “TU/e-studenten zijn wel van de techniek dus dit is ook de ultieme mogelijkheid voor hen om te laten zien wat ze kunnen.”

Volgende week wordt ook bij de TU in Delft nog een kwalificatieronde gehouden.