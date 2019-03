Toen alles recht en strak moest zijn: expositie 'Modern Nederland' dat allang weer verdwenen is

Die postzegels liggen nu in een vitrine bij het Design Museum in Den Bosch. Daar begint zaterdag de tentoonstelling 'Modern Nederland' over hoe ons land er uitzag tussen 1963 en 1989. Voor zestigers - die nog met hun ouders geruzied hebben over eiken meubilair - is het een feest van herkenning. Maar wat opeens ook opvalt: de expositie gaat over een verdwenen wereld. De ontwerpen die er staan, zijn vaak alweer uit beeld.

Vier bijzondere stukken uit de expositie:

De Stokstoel van Bruno Ninaber van Eyben uit 1977. Een strak ontwerp; proberen of-ie lekker zit, mag niet in het museum!

Een ontwerp van Jan Slothouber en William Graatsma voor het Nederlands paviljoen op de Biennale van Venetie in 1970. Dit ontwerp heeft lang op de TU in Eindhoven gestaan en staat nu op de expositie in

Een telefooncel uit 1965 ontworpen door Kho Liang Ie speciaal voor Schiphol dat een visitekaartje voor Nederland moest zijn.