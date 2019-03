"Een wethouder wordt niet snel emotioneel, maar jouw prestatie geeft me een brok in de keel", begon sportwethouder Peter van der Ven van de gemeente Altena zijn speech. Veel inwoners van Hank kwamen net als hij op het evenement af om de kersverse kampioen te feliciteren.

De vlaggen in de hele straat hingen uit en een fanfare begeleidde de sportster naar haar huis. Vanuit een cabrio zwaaide ze naar haar dorpsgenoten. Voor haar uitbundig versierde huis was muziek en werd de champagne open geplopt.

De Special Olympic World Games vonden dit jaar plaats in Abu Dhabi. Er doen ongeveer 190 landen met in totaal ongeveer 7.000 sporters mee. Het is een wedstrijd voor mensen met een verstandelijke beperking.

"Cynthia heeft motorisch een flinke achterstand", zegt Anita Riel, de moeder van Cynthia. "In de eerste instantie had ik ook niet een medaille verwacht. Het moet allemaal maar net goed uitpakken met al die landen onder elkaar." Cynthia maakte deel uit van TeamNL, dat 64 sporters naar het toernooi stuurde.

Versierd

Het feest werd georganiseerd door familie en vrienden. Zij versierden donderdag het huis al helemaal met spandoeken, ballonnen en oranje vlaggetjes. "Via Facebook ging het als een lopend vuurtje. Nu staat de hele straat vol met mensen om Cynthia en haar ouders op de wachten", zegt organisator Angelina Broekhuizen. Zij is een vriendin van Cynthia's ouders. Vrijdagmiddag landde het gezin op Schiphol.