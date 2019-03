In het Oranje van Koeman scoort alleen Memphis vaker dan Virgil van Dijk

Virgil van Dijk kopte donderdag in de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland snoeihard van dichtbij raak om de eindstand op 4-0 voor Oranje te bepalen. Die goal was alweer zijn vierde doelpunt in negen interlands onder de huidige bondscoach Ronald Koeman.

In het Oranje van Koeman was slechts één speler nog vaker trefzeker dan Van Dijk. Memphis Depay, uitblinker tegen de Wit-Russen met twee goals en twee assists, schoot al zeven keer raak onder de vleugels van Koeman. De voormalige PSV'er had daar elf duels voor nodig.

Tiende keer aanvoerder

Van Dijk bereidt zich met Oranje voor op het duel met Duitsland van zondag, de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK 2020. Dat duel wordt zijn tiende interland als aanvoerder van het Nederlands elftal.

Van de negen duels die hij tot nu toe als captain afwerkte, verloor hij er maar twee. Vijf keer stapte de Bredase verdediger als winnaar en twee keer werd het gelijk.

Op jacht naar Brabants record Cocu

Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat Van Dijk zich de meest ervaren Brabantse aanvoerder van Oranje mag noemen. Dat record is nu nog in handen van de in Eindhoven geboren Phillip Cocu, die als international in totaal zestien keer de aanvoerdersband droeg.

Bredanaar Daan Schrijvers is de enige andere Brabander die de band vaker droeg dan Van Dijk: hij was in de periode 1964-1967 veertien keer aanvoerder van Oranje.