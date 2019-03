Het initiatief kwam van Patrick in ‘t Ven. Hij werkt bij transportbedrijf P&M Express. Samen met GVT Group of Logistics en Claassen Logistics besloot het bedrijf ‘iets leuks’ te doen om de club een steuntje in de rug te geven. Het resultaat: drie trailers met foto’s van bijzondere momenten van Willem II tijdens een bekerwedstrijd.

Sponsors

De transportbedrijven zijn allemaal ook sponsor van de voetbalclub. “Toen dit idee werd geopperd, waren wij meteen enthousiast”, zegt Huib Claassen, van Claassen Logistics. Dat gebeurde nadat Willem II de halve finale won. “We wilden iets doen voor Willem II, de supporters en de stad Tilburg.”

De drie trailers zullen zeker nog tot de bekerfinale door het land rijden. De foto’s hebben volgens Claassen allemaal een betekenis. “De juichende supporters op de achtergrond spreken natuurlijk voor zich”, vertelt hij lachend. Ook de keeper verdient volgens hem een plaatsje op de trailer. “Hij heeft heel veel penalty's tegengehouden dit seizoen.”